Первое издание «Гарри Поттера» продано за рекордную сумму

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» было продано на аукционе Heritage Auctions в Далласе за 471 тысячу долларов. Роман был написан британской писательницей Джоан Роулинг. Об этом говорится в пресс-релизе аукционного дома.

— Это самая высокая цена, которая была когда-либо заплачена за первую книгу о мальчике-волшебнике, — отмечается в пресс-релизе.

Уточняется, что начальная цена лота составляла порядка 75 тысяч долларов. Первое издание книги в твердом переплете было издано тиражом лишь 500 экземпляров.

— И это не только самая дорогая книга о Гарри Поттере из всех когда-либо проданных, это самое дорогое опубликованное на коммерческой основе художественное произведение XX века из всех когда-либо проданных, — подчеркнул исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.

«Гарри Поттер и философский камень» был впервые опубликован в Великобритании в 1997 году. В 2001 году в прокат вышел первый фильм, который был снят по мотивам книг о мальчике, который выжил.

6 декабря «Вечерняя Москва» писала о том, что американский стриминговый сервис HBO MAX опубликовал тизер грядущего выпуска «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts). В минутном видеоролике показано, как письма из Хогвартса получили Невилл Долгопупс (актер Мэтью Льюис), Хагрид (Робби Колтрейн) и Артур Уизли (Марк Уильямс).