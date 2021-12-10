Диетолог рассказала, как быстро избавиться от лишнего веса

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Надеть на праздник любимое платье или костюм может стать причиной для того, чтобы избавиться от лишних килограммов. Для того, чтобы добиться желаемого результата, необходимо начинать диету как можно раньше. Таким мнением поделилась кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог считает, что у если у человека высокая масса тела, то результат диеты может оказаться наиболее заметным.

— До Нового года осталось не так много времени, поэтому сильно похудеть не удастся, да и не стоит этого делать, поскольку быстро худеть вредно. Но сбросить некоторое количество килограммов возможно, — поделилась Соломатина в интервью радио Sputnik.

Для того, чтобы достичь желаемого эффекта врач советует полностью отказаться от сладкого и соленого. От сладкого человек набирает жир, а соленое задерживает в организме влагу и сбивает обменные процессы.

— Естественно, хлеб и булки из белой муки, а также различные печенья — это тоже сахар, и их тоже есть нельзя, — уточнила диетолог.

Включение в рацион клетчатки поможет быстрой коррекции фигуры.

— То есть буквально каждый прием пищи надо сопровождать овощами. Они не дадут всосаться лишнему жиру и улучшат микрофлору кишечника. Последнее очень нужно, потому что есть у нас ряд бактерий в желудке, которые так все перерабатывают, что всасываемость жира становится гораздо выше, чем у людей с нормальной микрофлорой желудка, — объяснила эксперт.

Недавно врач-диетолог Алексей Ковальков дал советы по похудению к Новому году. Так, доктор объяснил, что отказ от жиров и белков в преддверии праздников может привести к проблемам: организм, три недели питавшийся легкими салатиками, будет не готов к жирным блюдам, которые традиционно присутствуют на новогоднем столе.