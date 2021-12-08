Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог Ковальков объяснил, как похудеть к Новому году

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Ковальков объяснил, как похудеть к Новому году
Фото: Youtube / А поговорить?

Врач-диетолог Алексей Ковальков дал советы по похудению к Новому году.

Доктор объяснил, что отказ от жиров и белков в преддверии праздников может привести к проблемам: организм, три недели питавшийся легкими салатиками, будет не готов к жирным блюдам, которые традиционно присутствуют на новогоднем столе.

— Это мощнейший удар по печени и поджелудочной железе. Поэтому мы выбираем белковую, кетогенную диеты, где большое количество жиров и меньшее количество углеводов — 30-40 граммов в сутки, но можно снизить и до 10. Продлить диету можно только одну неделю. Она содержит много жиров, и новогодний стол для человека не будет таким ударом. Результативность этой диеты выше других, но находиться на ней долго чревато, — рассказал врач в новом видео на своем YouTube-канале.

Ковальков советует в новогоднюю ночь приготовить блюда в традиционном, а не в облегченном варианте, когда салаты заправляются легким йогуртом, а в качестве горячего подают нежирное мясо.

— Сделайте себе качественный салат, получите удовольствие от этого праздника. Сделайте салат «Мимоза», запеките картошечку с курочкой, поешьте шпроты. Но на следующий день не надо это есть. На второй и третий день вы легкой походкой идете в спортзал. Сделайте разгрузочный день. Его придумал не я, а институт питания РАН. Рацион состоит из двух грейпфрутов и девяти яичных белков или двух яиц целиком. Также надо есть отруби, клетчатку и побольше двигаться. Если вы чувствуете, что отекаете, сделайте себе солевые ванны, — порекомендовал врач.

Доктор Ковальков объяснил, кому особенно важно включить в рацион хурму.

Читайте также:
Новый год Диеты Похудение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте