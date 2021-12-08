Диетолог Ковальков объяснил, как похудеть к Новому году

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Врач-диетолог Алексей Ковальков дал советы по похудению к Новому году.

Доктор объяснил, что отказ от жиров и белков в преддверии праздников может привести к проблемам: организм, три недели питавшийся легкими салатиками, будет не готов к жирным блюдам, которые традиционно присутствуют на новогоднем столе.

— Это мощнейший удар по печени и поджелудочной железе. Поэтому мы выбираем белковую, кетогенную диеты, где большое количество жиров и меньшее количество углеводов — 30-40 граммов в сутки, но можно снизить и до 10. Продлить диету можно только одну неделю. Она содержит много жиров, и новогодний стол для человека не будет таким ударом. Результативность этой диеты выше других, но находиться на ней долго чревато, — рассказал врач в новом видео на своем YouTube-канале.

Ковальков советует в новогоднюю ночь приготовить блюда в традиционном, а не в облегченном варианте, когда салаты заправляются легким йогуртом, а в качестве горячего подают нежирное мясо.

— Сделайте себе качественный салат, получите удовольствие от этого праздника. Сделайте салат «Мимоза», запеките картошечку с курочкой, поешьте шпроты. Но на следующий день не надо это есть. На второй и третий день вы легкой походкой идете в спортзал. Сделайте разгрузочный день. Его придумал не я, а институт питания РАН. Рацион состоит из двух грейпфрутов и девяти яичных белков или двух яиц целиком. Также надо есть отруби, клетчатку и побольше двигаться. Если вы чувствуете, что отекаете, сделайте себе солевые ванны, — порекомендовал врач.

Доктор Ковальков объяснил, кому особенно важно включить в рацион хурму.