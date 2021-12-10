Заявления о заключении брака на объектах транспорта начали принимать в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

В Москве органы ЗАГС начали прием заявлений на проведение свадебных церемоний, которые пройдут в следующем году, на Северном речном вокзале и станции метро «Маяковская».

— Москвичам уже полюбились наши необычные площадки для регистрации брака. На них приходится порядка 20 процентов торжественных церемоний во всем городе. Например, в этом году молодожены могли выбрать станцию метро «Маяковская» и Северный речной вокзал, — рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в следующем году в городе для проведения церемоний будет доступна и Московская канатная дорога, а пожениться на таких площадках смогут почти в 10 раз больше пар, чем в 2021 году: они готовы принять около 150 церемоний.

Пожениться на станции «Маяковской» можно будет 20 февраля, 12 июня, 17 июля, 21 августа, 2 октября, 20 ноября и 11 декабря. Церемонии проведут ночью, чтобы не мешать движению. Заявления подаются во Дворце бракосочетания № 1.

На Северном речном вокзале церемонии будут проходить каждую субботу с июня по сентябрь включительно. Заявления подаются онлайн или в том же дворце.

— Московский транспорт уже не просто перевозит вас быстро, безопасно и с комфортом. В этом году «Маяковская» и Северный речной вокзал стали популярными культурными пространствами, где создаются семьи. Северный речной вокзал — современное место с красивой архитектурой, а «Маяковская», по мнению жителей и гостей города, — самая романтичная станция метро, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в этом году на «Маяковской» и Северном речном вокзале браки заключили 18 столичных пар, а в следующем году их количество значительно увеличится, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что ЗАГСы Москвы открыли прием заявлений на выездную регистрацию брака в 2022 году. Будущие молодожены смогут выбрать одну из десяти популярных локаций. Церемонии бракосочетания в следующем году будут проводиться каждую пятницу и субботу.