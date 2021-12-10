Москвичи подали более 100 тысяч онлайн-заявок на прикрепление к детским поликлиникам

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жители столицы подали более 103 тысяч заявлений о прикреплении ребенка к детской поликлинике с помощью специального сервиса на mos.ru. Его запустили в 2017 году. До этого момента заявки родителям приходилось приносить лично.

— Москва является одним из мировых лидеров по внедрению технологий в одну из самых фундаментальных сфер: здравоохранение. Цифровые решения стали частью повседневной жизни миллионов москвичей. Единая цифровая платформа Москвы, созданная за последние 10 лет, позволяет жителям экономить время при обращении в медицинские организации и получать все необходимые услуги, связанные с оформлением документов и записью к специалистам, онлайн, — рассказал руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

Прикрепить можно детей и подростков до 18 лет. Сделать это могут родители или их законные представители, имеющие оформленный в столице полис ОМС и указанные в личном кабинете как законные представители несовершеннолетнего. После нескольких кликов мышкой и внесения необходимых данных о ребенке система предложит выбрать конкретное медучреждение с наиболее подходящим для человека расположением. Также можно воспользоваться интерактивной картой с более чем 40 разными городскими поликлиниками.

— Раньше, для того чтобы прикрепить ребенка к поликлинике, нужно было лично приходить в нее со всеми документами. Онлайн-услуга на mos.ru позволяет сделать этот процесс проще и сэкономить время как пациентам, так и медицинским работникам, избавляя от лишней бумажной работы. За эти несколько лет многие москвичи уже успели оценить удобство сервиса, а в период пандемии он стал еще более актуальным, — сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Старшинин.

Услугу окажут в течение трех дней. Уведомление об этом придет на электронную почту и в личный кабинет на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне в Москве еще 14 поликлиник присоединились к проекту по переходу на ведение электронных медицинских карт. Всего их число достигло 18. Таким образом, треть детских поликлиник в столице полностью перешла на такой формат ведения медицинской документации.