Треть детских поликлиник Москвы полностью перешла на электронные медкарты

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве еще 14 поликлиник присоединились к проекту по переходу на ведение электронных медицинских карт. Всего их число достигло 18. Таким образом, треть детских поликлиник в столице полностью перешла на такой формат ведения медицинской документации. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы планируем оцифровать бумажные медкарты и перевести их в электронный формат во всех оставшихся детских медучреждениях. Врачам не приходится дублировать всю информацию на бумаге и тратить самый драгоценный ресурс — время, которое они могут уделить пациентам. Для родителей это удобно: теперь медицинские сведения не потеряются, а будут всегда под рукой — прямо в смартфоне, — рассказала она.

По ее словам, это один из шагов к поликлинике будущего. Помещения же, где раньше хранились карточки, приспособят под нужды врачей и сделают комнату отдыха, комнату для учебных тренингов или что-то иное, передает официальный сайт мэра Москвы.

Цифровизация в столичном здравоохранении наступает повсеместно.

Например, в октябре в новом разделе «Мои справки» горожанам стали доступны в онлайн-формате те документы, которые свидетельствуют о болезни ребенка по форме 095/у. Теперь москвичи могут оперативно распечатать или отправить эти документы в секции или школы.

Также там появился раздел «Мой онкопаспорт». В нем присутствуют информация о перенесенных заболеваниях, их наличии, наборе медицинских документов по ним и деталях каждого новообразования.