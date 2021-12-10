Минцифры и МВД признали успешным эксперимент по переходу на электронные СТС

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Министерство цифрового развития и Министерство внутренних дел РФ подвели итоги эксперимента по использованию электронного свидетельства о регистрации (СТС) автомобиля. Оба ведомства назвали испытание успешным. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-центре Минцифры.

— Минцифры и МВД России обсудили ход проведенного эксперимента и признали его в целом успешным, — говорится в сообщении.

Уточняется, что приложение «Госуслуги Авто» продолжает работать в текущем режиме, водители могут представлять сотрудникам ГИБДД СТС в виде QR-кода. При этом инспекторы имеют право попросить у водителя предоставить бумажную версию документа, передает ТАСС.

До этого автоэксперт Максим Кадаков рассказал «Вечерней Москве», что дублирование СТС в виде QR-кода может быть первым шагом к цифровизации других автомобильных документов. Однако в этом направлении есть нерешенные проблемы. Так, для надежной проверки документов онлайн сотрудник ГИБДД должен иметь доступ к интернету или регулярно обновляемую базу данных. Специалист отметил, что документы все чаще переводятся в цифровой формат. Новый вариант СТС должен понравиться молодым водителям, предположил Кадаков.