Более 15 тысяч метров незаконно установленных ограждений в этом году демонтировали в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице за 2021 год демонтировали 276 незаконно установленных ограждений и заборов общей протяженностью более 15 тысяч метров. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости города.

— Мы фиксируем случаи, когда предприниматели незаконно огораживают территорию, организовывают платные автостоянки или ведут складскую деятельность. По итогам проведенных обследований с начала этого года в Москве было демонтировано 276 незаконных заборов и ограждений общей длинной 15 587 погонных метров, что сопоставимо с расстоянием от Садового кольца до Московской кольцевой автодороги, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, больше всего таких ограждений зафиксировано в СЗАО. Там ликвидировали 56 незаконных заборов. В ЮАО — 44, а в ВАО — 32. За 2020 год по требованию ведомства было снесено 15 440 метров ограждений.

Забор можно ставить только при наличии документов на использование земельного участка и разрешения на его установку. В противном случае такое ограждение демонтируют, а владельцам участка грозит штраф.

— Незаконно установленные ограждения препятствуют передвижению пешеходов, преграждают внутриквартальные проезды, тем самым доставляя неудобства и ограничивая права граждан. Поэтому Госинспекция по недвижимости оперативно принимает меры по выявлению и пресечению подобных фактов, — отметил Овчинский.

О незаконности забора предупреждают владельцев участка. Они должны демонтировать их самостоятельно. Если этого не происходит, то демонтаж производится принудительно, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого он сообщил, что благодаря содействию жителей Москвы в городе выявляется около 20 процентов нарушений в имущественно-земельной сфере. Всего с начала года в инспекцию поступило более десяти тысяч обращений от граждан.