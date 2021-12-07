Москвичи помогли выявить около 20 процентов нарушений в имущественно-земельной сфере

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Благодаря содействию жителей Москвы в городе выявляется около 20 процентов нарушений в имущественно-земельной сфере. Об этом 7 декабря сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

— Всего с начала года в инспекцию поступило более 10 тысяч обращений от граждан, из них 1218 — по электронной почте, более 5,1 тысячи — через электронную приемную и порядка 2,3 тысячи — через портал «Наш город», — рассказал Овчинский.

По его словам, еще около 1,5 тысячи заявлений было подано заявителями лично в окно приема корреспонденции или направлено почтовой связью. Овчинский также отметил, что основная часть обращений, 2913, связана с незаконным строительством. Более 1864 обращений поступило по вопросам самозахвата земель и организации платных автостоянок, 544 — по поводу ограничения доступа на земли общего пользования, ограждения придомовой территории, незаконной установки шлагбаумов, а 47 связано с захламлением территории.

В аналогичный период прошлого года от москвичей поступило 9478 заявлений, что делает результаты этого года чуть выше. Овчинский связывает это с активной информационной работой по профилактике правонарушений. Кроме того, определенную роль в этом сыграло неравнодушное отношение жителей столицы к развитию города, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого, 3 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что контроль и профилактическая работа столичной Госинспекции по недвижимости помогли снизить в городе число незаконных построек в 18 раз за последние девять лет. Он отметил, что в 2021 году специалисты выявили всего 35 новых случаев самостроя. Аналогичный показатель в 2012 году составил 638.