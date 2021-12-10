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Матч сборных России и Польши в отборе на ЧМ-2022 пройдет в «Лужниках»

Полина Долганова

Спорт
Матч сборных России и Польши в отборе на ЧМ-2022 пройдет в «Лужниках»
Фото: twitter.com/teamrussia
Россия, Москва, улица Лужники, 24с1 Карта всех событий

Российская сборная по футболу проведет полуфинал плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира — 2022 против команды Польши на столичном стадионе «Лужники». Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Матч состоится в 20:00 24 марта. Победитель встречи сыграет с сильнейшим в другой полуфинальной паре — Швецией или Чехией. В случае если сборная России выйдет в финал, итоговый матч команда также проведет в «Лужниках», отметили в союзе.

В настоящее время российская команда располагается на втором месте в группе Н. В активе сборной по итогам 10 матчей отборочного турнира насчитывается 22 очка. На первом месте в турнирной таблице группы находится Хорватия с 23 очками.

ЧМ-2022 стартовал в Катаре 21 ноября и завершится 18 декабря следующего года.

30 ноября сообщалось, что тренер сборной России Валерий Карпин встретился с игроками команды в одном из отелей Москвы. Участниками встречи, как уточняется, стали Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Сергей Терехов. Кроме того, присутствовали Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин, Антон Заболотный, Федор Смолов и другие.

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