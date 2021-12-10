Психолог рассказала о скрытых свойствах главного цвета 2022 года

Фото: Pantone

Психолог Александра Миллер объяснила, почему цветом 2022 года стал оттенок синего Pantone 17-3938 Very Peri, а по-русски — лавандовый или сиреневый.

Она отметила, что многие считают подобный оттенок депрессивным цветом, но это большое заблуждение. По ее словам, специалисты пошли не по пути цветовосприятия человека, а копнули глубже.

— Все, кто занимается духовными практиками, знают, что такой оттенок — это символ просветления и единства с миром, цвет гармонии, благодати. Это цвет шестой по счету — оттенок чакры Аджны, — рассказала Миллер в комментарии ФАН.

Психолог добавила, что часто шестую чакру называют «третьим глазом». Она отвечает за интуицию, взаимопонимание и связь с космосом и Вселенной, воображение и мечты. По мнению психолога, именно это в период пандемии необходимо людям. Многие в это непростое время пересматривают свои ценности, совершают глобальные перемены в жизни, на которые не решались ранее.

9 декабря эксперты американского Института цвета Pantone назвали новый оттенок синего Pantone 17-3938 Very Peri главным цветом 2022 года. Такой цвет означает жизнелюбие, динамику и творческое самовыражение.