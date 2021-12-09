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Эксперты назвали главный цвет 2022 года

Виктория Сикерина

Общество
Эксперты назвали главный цвет 2022 года
Фото: Pantone

Эксперты американского Института цвета Pantone назвали новый оттенок синего Pantone 17-3938 Very Peri главным цветом 2022 года. Об этом сообщили на официальном сайте компании в четверг, 9 декабря.

Специалисты отметили, что именно такой оттенок символизирует переходный период времени, который в настоящий момент переживает весь мир.

— Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ, — заявила вице-президент организации Лори Прессман.

Pantone 17-3938 Very Peri сочетает в себе синий и красно-фиолетовый. Такой цвет, по словам Прессман, означает жизнелюбие, динамику и творческое самовыражение.

— Впервые в истории мы создали новый цвет для нашей цветовой программы «Цвет года Pantone», отражающий глобальные инновации и преобразования. Поскольку общество осознает, что цвет является важной формой общения и способом выражать и влиять на идеи и эмоции, вовлекать и общаться, глубина этого нового синего оттенка с красно-фиолетовым привкусом подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами, — приводятся в сообщении слова вице-президента компании.

В 2020 году главным цветом стал классический синий. А в 2021-м выбор исследователей Института цвета Pantone пал на глубокий серый и ярко-желтый.

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