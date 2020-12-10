Названы цвета 2021 года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Исследователи Института цвета Pantone выбрали главные цвета 2021 года. Ими стали глубокий серый и ярко-желтый.

Как пояснила исполнительный директор института Литрис Эйзман, глубокий серый цвет олицетворяет стойкость, а ярко-желтый — энергию, оптимизм и мужество. Сочетание этих оттенков, которое эксперт охарактеризовала как практичное и твердое, но вместе с тем согревающее и оптимистичное, дарит «ощущение жизненной стойкости и надежды».

В будущем году всем необходимо ощутить вдохновение и позитивный душевный настрой, что и символизируют выбранные цвета, отмечается на официальном сайте Института Pantone.

Ранее стало известно, что составителям оксфордского словаря не удалось определить главное слово года.

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