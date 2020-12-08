Названы самые популярные породы кошек у россиян в 2020 году

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Самыми популярными породами кошек среди жителей России в 2020 году стали мейн-куны, британские, а также сибирские кошки. Об этом сообщила президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

По ее словам, интерес россиян к пушистым любимцам вырос, несмотря на пандемию коронавируса.

— Мы отметили, что за этот период люди стали чаще приобретать животных — это связано с тем, что люди чаще стали находиться дома. По-прежнему лидируют британцы, мейн-куны и сибирские кошки, — цитирует Шевченко агентство городских новостей «Москва».

Она также добавила, что в этом году жители страны заинтересовались кошками породы бурма — короткошерстными питомцами с забавными глазками.

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