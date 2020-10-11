Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кинологи назвали топ-5 лучших сторожевых пород собак
Фото: pixabay.com

Кинологи назвали топ-5 лучших сторожевых пород собак

Юлия Курганова

Животные

Российская кинологическая федерация (РКФ) составила список лучших пород, которые подходят для охраны дома или предприятия. О том, какую породу лучше выбрать и какими характеристиками должна обладать такая собака, рассказал президент РФК Владимир Голубев.

Он отметил, что охранные собаки зачастую не имеют тесных контактов с человеком и очень недоверчивы к посторонним людям. Их поведение обусловлено породными особенностями, но таких животных обязательно нужно дрессировать для того, чтобы владелец был способен контролировать действия питомцев.

Кинолог добавил, что такие собаки должны быть нейтральны к другим людям и животным вне охраняемой территории, а на своей территории их основной задачей является оповестить хозяина о приближении недоброжелателей, отпугнуть их лаем и грозным видом и в крайнем случае — атаковать.

Первое место топа заняла кавказская овчарка, так как этой породе характерна недоверчивость, агрессивность по отношению к посторонним людям и животным. Они являются хорошими сторожами и охранниками.

Главное для хозяина, отметил Голубев, начинать воспитание животного с возраста трех-четырех недель. В противном случае, кавказская овчарка становится неуправляемой.

Потом идет московская сторожевая. Эта ловкая, быстрая и выносливая собака, которая любит физическую активность. Она прекрасный охранник, который не покидает отведенную территорию и четко выполняет команды. Но и в этом случае, по словам кинолога, следует помнить о воспитании собаки, постоянно занимаясь ее дрессировкой.

Тройку лидеров замыкает среднеазиатская овчарка. Это бесстрашная порода собак, которая почти никогда не проявляет агрессию первой. Увидев чужака на своей территории, сначала лает и рычит, а действует только при провокации.

Специалист отметил, что собаки этой породы нуждаются в ранней социализации под присмотром профессионального кинолога. Их рекомендуется заводить опытному владельцу, который сможет выделять время на дрессировку и воспитание.

Затем в рейтинге идет тибетский мастиф, который является прирожденным охранником, способным самостоятельно принимать решения. Он будет всегда предан хозяину и не допустит чужака на свою территорию.

Топ-5 замыкает русский черный терьер, который изначально использовался на службе в армии, но постепенно этих собак стали использовать для охраны. Характер у них сильный, поэтому только серьезный хозяин станет для такого животного авторитетом. Агрессию они проявляют редко, очень хитры, поэтому даже опытным злоумышленникам будет трудно их обмануть, отметил глава РКФ, передает РИА Новости.

Читайте также: Зоопсихолог объяснила, как наладить контакт с собакой

кинологиярейтингохрана
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте