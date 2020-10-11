Кинологи назвали топ-5 лучших сторожевых пород собак

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Российская кинологическая федерация (РКФ) составила список лучших пород, которые подходят для охраны дома или предприятия. О том, какую породу лучше выбрать и какими характеристиками должна обладать такая собака, рассказал президент РФК Владимир Голубев.

Он отметил, что охранные собаки зачастую не имеют тесных контактов с человеком и очень недоверчивы к посторонним людям. Их поведение обусловлено породными особенностями, но таких животных обязательно нужно дрессировать для того, чтобы владелец был способен контролировать действия питомцев.

Кинолог добавил, что такие собаки должны быть нейтральны к другим людям и животным вне охраняемой территории, а на своей территории их основной задачей является оповестить хозяина о приближении недоброжелателей, отпугнуть их лаем и грозным видом и в крайнем случае — атаковать.

Первое место топа заняла кавказская овчарка, так как этой породе характерна недоверчивость, агрессивность по отношению к посторонним людям и животным. Они являются хорошими сторожами и охранниками.

Главное для хозяина, отметил Голубев, начинать воспитание животного с возраста трех-четырех недель. В противном случае, кавказская овчарка становится неуправляемой.

Потом идет московская сторожевая. Эта ловкая, быстрая и выносливая собака, которая любит физическую активность. Она прекрасный охранник, который не покидает отведенную территорию и четко выполняет команды. Но и в этом случае, по словам кинолога, следует помнить о воспитании собаки, постоянно занимаясь ее дрессировкой.

Тройку лидеров замыкает среднеазиатская овчарка. Это бесстрашная порода собак, которая почти никогда не проявляет агрессию первой. Увидев чужака на своей территории, сначала лает и рычит, а действует только при провокации.

Специалист отметил, что собаки этой породы нуждаются в ранней социализации под присмотром профессионального кинолога. Их рекомендуется заводить опытному владельцу, который сможет выделять время на дрессировку и воспитание.

Затем в рейтинге идет тибетский мастиф, который является прирожденным охранником, способным самостоятельно принимать решения. Он будет всегда предан хозяину и не допустит чужака на свою территорию.

Топ-5 замыкает русский черный терьер, который изначально использовался на службе в армии, но постепенно этих собак стали использовать для охраны. Характер у них сильный, поэтому только серьезный хозяин станет для такого животного авторитетом. Агрессию они проявляют редко, очень хитры, поэтому даже опытным злоумышленникам будет трудно их обмануть, отметил глава РКФ, передает РИА Новости.

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