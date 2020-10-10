Зоопсихолог объяснила, как наладить контакт с собакой

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Собаки являются единственными животными, для которых взгляд в глаза играет ту же роль, что и для людей. Об этом рассказала зоопсихолог Марианна Гладких.

По ее словам, собаки взгляд в глаза воспринимают как доверие и открытость.

— Разговаривая с собаками, имеет смысл смотреть им в глаза. В этой ситуации животное чувствует к вам расположение и доверие, — пояснила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, она уточнила, что эти животные понимают человека по его жестам. Для того чтобы собака начала доверять, ее хозяину следует быть спокойным и не делать резких движений. Также в одинаковых ситуациях нужно придерживаться одной линии поведения. Таким образом поступки человека будут понятны питомцу.

— Если что-то можно, то можно всегда. Если чего-то нельзя, то нельзя всегда. Например, звать на кормление определенным образом, — уточнила Гладких.

Она добавила, что собака начнет доверять новому хозяину, когда тот станет для нее читаем и предсказуем.

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