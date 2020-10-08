Кинологи рассказали, из-за чего собаки могут начать грызть мебель дома

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Собаки могут начать портить мебели из-за возникновения глистов или дефицита витаминов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— Первое, на что надо обратить внимание, если собака грызет мебель — это возраст собаки. Обычно такое поведение встречается у щенков. Дело в том, что при смене зубов у щенка чешутся десны, поэтому он все время пытается что-то грызть, — сообщил Владимир Голубев.

Также он объяснил, что для того, чтобы сделать урон минимальным, нужно всегда иметь под рукой игрушки, которые смогут отвлечь щенка от порчи мебели.

— Пытаясь справиться с проблемой самостоятельно и найти недостающие витамины, собака может начать изучать окружающий мир на вкус, — продолжил Голубев.

Помимо этого, он посоветовал обратиться к ветеринарному врачу за консультацией, который сможет подобрать питомцу необходимые минеральные и витаминные добавки.

К тому же, кинолог отметил, что причиной деструктивного поведения питомца зачастую бывает одиночество.

— Находясь длительное время в одиночестве, животное порой не знает, чем себя развлечь, и если рядом нет увлекательных игрушек, то собака может перейти на неизведанные доселе предметы, например, на вашу мебель, — дополнил Голубев.

Плохое поведение собаки, по словам Владимира, может быть вызвано недостатком прогулок. Он объяснил это тем, что собака, не успевая израсходовать энергию во время прогулки и занятий, начинает уничтожать вашу квартиру. Кроме того, собака может грызть мебель по причине проблемы с пищеварительным трактом или глистные инвазии.

В заключение кинолог сказал, что для борьбы с нехорошими привычками, пса необходима нагружать физически, включая активные игры и регулярную дрессировку, также хорошо кормить собаку и, оставляя ее одну, давать её «долгоиграющее» лакомство, убедившись, что оно безопасно и им нельзя подавиться.

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