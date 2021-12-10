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Ночь на пятницу стала самой холодной в этом сезоне в столице

Михаил Алимов

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Ночь на пятницу стала самой холодной в этом сезоне в столице
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В столице зафиксирована самая холодная ночь в текущем сезоне. Столбики термометров в городе опустились ниже минус 15 градусов. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров застыли на отметке минус 15,6 градуса, что в 2 раза холоднее климатической нормы. Это самая холодная ночь текущего сезона, — написал он в своем Instagram.

В Подмосковье было еще холоднее. Так, в Клину воздух остыл до минус 24,1 градуса, в Волоколамске — до минус 23,4, в Черустях — до минус 23. Еще в нескольких городах термометры показали температуру ниже минус 20 градусов. По словам синоптика, это на 7–10 градусов ниже климатической нормы. Более того, температура опустилась ниже, чем обычно бывает в самый холодный день зимы — 31 января.

Тишковец отметил, что последний раз такая температура фиксировалась в марте этого года.

— Ночь на субботу также будет аномально морозной. Лишь с воскресенья холод станет медленно отступать и в начале следующей недели температура вернется в свое климатическое русло, — резюмировал специалист.

9 декабря в столице и области был продлен «желтый» уровень погодной опасности. Он действует до субботы, 11 декабря. Гражданам следует быть аккуратнее, поскольку наблюдается гололедица.

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