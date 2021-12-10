Два человека погибли в результате столкновения грузовика и легковушки на трассе М5

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Грузовой автомобиль Renault столкнулся с легковушкой марки Toyota на 65-м километре трассы М5 в четверг, 9 декабря. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 23:06 в четверг, 9 декабря. В результате случившегося погибли два человека, которые находились в легковой машине.

В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

За январь–ноябрь 2021 года на дорогах Москвы произошло почти восемь тысяч ДТП. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД. По итогам одиннадцати месяцев текущего года в Москве произошло 7732 ДТП, в которых 323 человека погибли и еще 8767 получили травмы разной степени тяжести. В авариях погибли десять детей, еще 758 — пострадали. Наиболее распространенные виды ДТП: столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.