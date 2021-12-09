Почти восемь тысяч ДТП произошло на дорогах Москвы с начала 2021 года

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За январь-ноябрь 2021 года на дорогах Москвы произошло почти восемь тысяч ДТП. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По итогам 11 месяцев текущего года в Москве произошло 7732 ДТП, в которых 323 человека погибли и еще 8767 получили травмы разной степени тяжести. В том числе в авариях погибли 10 детей и еще 758 пострадали.

Наиболее распространенные виды ДТП — столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

Среди самых частных нарушений, которые приводили к ДТП с тяжелыми последствиями — несоблюдение дистанции и очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов и нарушение правил перестроения.

— Помните о том, что безопасность на дорогах зависит в первую очередь от самих участников дорожного движения и их правильных действий, берегите себя и не нарушайте, — говорится в сообщении ведомства.

Утром 9 декабря на 17-м километре внутренней стороны МКАД произошла авария. Водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с грузовиком, двигавшимся по соседней полосе. В результате столкновения погиб пассажир ВАЗа. Водитель грузовика госпитализирован в медучреждение с тяжелыми травмами.