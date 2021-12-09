Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти восемь тысяч ДТП произошло на дорогах Москвы с начала 2021 года

Илья Ашуров

Происшествия
Почти восемь тысяч ДТП произошло на дорогах Москвы с начала 2021 года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

За январь-ноябрь 2021 года на дорогах Москвы произошло почти восемь тысяч ДТП. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По итогам 11 месяцев текущего года в Москве произошло 7732 ДТП, в которых 323 человека погибли и еще 8767 получили травмы разной степени тяжести. В том числе в авариях погибли 10 детей и еще 758 пострадали.

Наиболее распространенные виды ДТП — столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

Среди самых частных нарушений, которые приводили к ДТП с тяжелыми последствиями — несоблюдение дистанции и очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов и нарушение правил перестроения.

— Помните о том, что безопасность на дорогах зависит в первую очередь от самих участников дорожного движения и их правильных действий, берегите себя и не нарушайте, — говорится в сообщении ведомства.

Утром 9 декабря на 17-м километре внутренней стороны МКАД произошла авария. Водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с грузовиком, двигавшимся по соседней полосе. В результате столкновения погиб пассажир ВАЗа. Водитель грузовика госпитализирован в медучреждение с тяжелыми травмами.

Читайте также:
Москва ГИБДД Статистика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте