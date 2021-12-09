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Один человек погиб и еще один пострадал в аварии на юго-востоке Москвы

Виктория Непомнищева

Происшествия
Один человек погиб и еще один пострадал в аварии на юго-востоке Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 17-й километр Карта всех событий

Авария произошла утром на 17-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД). Водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с грузовиком, двигавшимся по соседней полосе. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

ДТП случилось около четырех часов утра. В результате столкновения погиб пассажир ВАЗа. Водитель автомобиля госпитализирован в медучреждение с тяжелыми травмами.

— Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по внутренней стороне, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, двигавшимся в соседней полосе, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в Госавтоинспекции призвали автовладельцев быть осторожнее на дорогах, особенно при сложных погодных условиях. Водителей попросили не совершать резких маневров.

— Не совершайте резких маневров, будьте предельно внимательными при движении в сложных погодных условиях, особенно на участках дорог, подверженных обледенению, соблюдайте безопасную дистанцию и выбирайте безопасный скоростной режим, — подчеркнули в ведомстве.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе в столице произошло 174 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 191 получил ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших 15 детей.

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