Назван самый аварийный день минувшей недели в Москве

Фото: Пресс-служба ГИБДД

На прошлой неделе в столице произошло 174 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 191 получил ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — 15 детей. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Наиболее частый вид ДТП — наезд на пешеходов (74 случая). При этом почти половина из таких дорожных происшествий произошли вне пешеходного перехода. Далее среди наиболее частых видов аварий — столкновение транспортных средств (68), наезд на стоящий транспорт (8) и наезд на препятствие (6).

Самым аварийным день минувшей недели стал понедельник. В этот день произошло 34 ДТП, в которых один человек погиб и еще 35 пострадали.

1/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 2/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 3/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 4/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 5/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 6/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 7/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 8/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 9/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 10/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД

В ГИБДД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов — быть более осторожными и переходить дорогу в положенном месте.

— Помните, что переходя проезжую часть в неположенном для этого месте, вы существенно подвергаете свою жизнь опасности и при этом транслируете неправильный пример подрастающему поколению, — говорится в сообщении ведомства.

На неделе с 22 по 28 ноября в Москве произошло 158 ДТП, в которых шесть человек погибли и еще 176 получили ранения разной степени тяжести. Тогда наиболее распространенным видом аварий также был наезд на пешеходов.