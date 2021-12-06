Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван самый аварийный день минувшей недели в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Назван самый аварийный день минувшей недели в Москве
Фото: Пресс-служба ГИБДД

На прошлой неделе в столице произошло 174 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 191 получил ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — 15 детей. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Наиболее частый вид ДТП — наезд на пешеходов (74 случая). При этом почти половина из таких дорожных происшествий произошли вне пешеходного перехода. Далее среди наиболее частых видов аварий — столкновение транспортных средств (68), наезд на стоящий транспорт (8) и наезд на препятствие (6).

Самым аварийным день минувшей недели стал понедельник. В этот день произошло 34 ДТП, в которых один человек погиб и еще 35 пострадали.

Фото: Пресс-служба ГИБДД
1/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
2/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
3/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
4/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
5/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
6/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
7/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
8/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
9/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
10/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД

В ГИБДД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов — быть более осторожными и переходить дорогу в положенном месте.

— Помните, что переходя проезжую часть в неположенном для этого месте, вы существенно подвергаете свою жизнь опасности и при этом транслируете неправильный пример подрастающему поколению, — говорится в сообщении ведомства.

На неделе с 22 по 28 ноября в Москве произошло 158 ДТП, в которых шесть человек погибли и еще 176 получили ранения разной степени тяжести. Тогда наиболее распространенным видом аварий также был наезд на пешеходов.

Читайте также:
Москва ГИБДД Водители
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте