За последние полгода более 1600 владельцев питомцев вызвали бригаду ветеринаров на дом

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

До 31 декабря в Москве проводится акция по вызову бригады ветеринаров на дом, в ее рамках визит специалистов обойдется на 30 процентов дешевле: 827 рублей вместо 1180 рублей.

На данный момент у государственной ветеринарной службы Москвы имеется 11 спецавтомобилей. За последние полгода бригаду ветеринаров на дом вызвали более 1600 владельцев питомцев.

Уточняется, что ветеринарная служба работает круглосуточно. По прибытии на место специалист оценивает состояние питомца и решает, как поступать дальше. Чаще всю необходимую помощь можно оказать на дому, так как спецавтомобили оснащены современным оборудованием. Это позволяет даже проводить несложные хирургические манипуляции. Если животное нуждается в более сложной операции или диагностике, ветеринары доставят его в клинику, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого, 30 ноября, стало известно, что сервис «Поиск пропавших и найденных животных», начавший работать в декабре прошлого года, помог вернуться к хозяевам или найти новый дом 158 питомцам. Из них — 85 кошек и 73 собаки. Отмечается, что сервис является совместным проектом департамента информационных технологий города и Комитета ветеринарии Москвы.