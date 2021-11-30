Сервис «Поиск пропавших и найденных животных» вернул домой уже более 150 питомцев

Фото: pexels.com/VisionPic.netc.net

Сервис «Поиск пропавших и найденных животных», начавший работать в декабре прошлого года, помог вернуться к хозяевам или найти новый дом 158 питомцам. Из них 85 кошек и 73 собаки.

Всего за время работы сервиса было опубликовано 1368 объявлений: 912 — о пропаже питомцев, 456 — о находке. Чаще публикуют объявления о пропаже кошек — 567, 445 — о собаках. Зато собаки находятся чаще: 251 заявка о находке собак, 205 — о кошках.

Отмечается, что сервис является совместным проектом Департамента информационных технологий и Комитета ветеринарии Москвы. Его работу обеспечивает ветеринарная автоматизированная система (ВетАС). Благодаря доступу к реестру безнадзорных животных сервис может проинформировать владельцев, если их питомец окажется в приюте.

— К ВетАС подключены все 26 государственных ветклиник. Также в системе есть реестр животных без владельцев, содержащихся в городских приютах, куда вносится информация обо всех поступивших питомцах, — отметили в пресс-службе московского Комитета ветеринарии.

Ветеринарная автоматизированная система также оповещает владельцев животных о плановых профилактических и противоэпизоотических мероприятиях, объявлении карантина по различным болезням, а также рекомендует поставить питомцу чип или нанести клеймо, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в рамках проекта «Зоомониторинг» Фонда защиты городских животных, который реализовали на средства грантов мэра Москвы при содействии Института экологии и эволюции имени Северцова, в столице насчитали более 70 тысяч бездомных кошек. Уточняется, что котов считали в начале лета и осенью. Осенью их число увеличилось.