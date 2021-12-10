Фестиваль «Путешествие в Рождество» начался в Москве

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Революции Карта всех событий

В столице стартовал традиционный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Он пройдет с 10 декабря по 9 января на площадках и катках по всему городу. Их украсили праздничной атрибутикой, рядом разместились ярмарки с новогодними товарами. Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемических норм, посетителей также просят их соблюдать.

Разные площадки представят гостям фестиваля свои варианты убранства и дизайна. Например, на площади Революции фестивальную площадку украсили в купеческом стиле: искусственными мехами, бусами и вставками из камней-самоцветов. Цветовое оформление также будет отсылать к традиционным купеческим нарядам московских девушек и новогоднему украшению домов.

На Тверской площади сделали акцент на световом оформлении: там установили более 10 километров гирлянд. Сама площадка представлена в духе рождественских балов с классической музыкой. Будут звучать произведения Петра Чайковского и Иоганна Штрауса, для детей подготовлен специальный бал по мотивам сказки «Щелкунчик» с ростовыми фигурами и лошадьми.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На Святоозерской улице площадку украсили в духе русских народных сказок. Там развесили бусы и золотые шишки.

Дизайнерские елки можно увидеть у ЦУМа. На Кузнецком мосту открыта галерея, в которой выставлены 15 лесных красавиц, украшенных известными российскими дизайнерами и журналистами. Тема декора — «Елки больших городов. Новогодние традиции». Кроме того, на 26 столичных площадках фестиваля можно увидеть и другие елки, украшенные в разных стилях.

В рамках «Путешествия в Рождество» подготовлены 18 катков и площадка для керлинга, которая сделана в поддержку сборной России по этому виду спорта на зимних Олимпийских играх в Китае. Для посещения спортивных площадок требуется предварительная регистрация. Зарегистрироваться и подробнее ознакомиться с полной программой фестиваля можно на его сайте, передает официальный портал мэра Москвы.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новогодние ярмарки и катки будут работать этой зимой в столице. По словам мэра, власти города уже приняли решение проводить фестивали в зимний сезон в режиме инсталляций и торговли. Кроме того, если позволит ситуация, в столице пройдут мастер-классы, работы в помещениях и концерты. Но полноценного возвращения фестивалей не стоит ожидать до конца пандемии коронавируса.

Новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» проводится в Москве с 2013 года. В последний раз — с 31 декабря 2019 года по 31 января 2020 года — он состоялся на 81 площадке в центре столицы, в парках и жилых районах. Фестиваль в тот раз посетили более 26 миллионов москвичей и туристов.