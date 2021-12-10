Эксперт рассказала о роли диагностики в лечении онкологических заболеваний

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Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике по Северо-Западному федеральному округу Татьяна Трофимова рассказала о роли диагностики в лечении онкологических заболеваний и о влиянии пандемии коронавируса на число выявленных случаев рака легких.

Она отметила, что своевременная правильная диагностика онкологических заболеваний во многом определяет исход лечения. Если болезнь выявлена на ранней стадии, то шансы пациента на полное выздоровления значительно возрастают.

Татьяна Трофимова отметила, что за время пандемии коронавируса число исследований легких возросло, что открыло новые возможности для диагностики онкологических заболеваний. Медики все чаще используют технологии искусственного интеллекта. С их помощью можно установить, где именно локализованы изменения и установить, является ли опухоль злокачественной.

Эксперт также подчеркнула, что важно вовремя проходить профилактические осмотры и скрининги. Например, женщинам, начиная с определенного возраста, необходимо проходить маммографию, передает издание «Невские новости».

До этого онколог Эльхан Ибрагимов дал четыре совета для защиты от рака.