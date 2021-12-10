«Саша, это твой сын»: родственники Абдулова нашли фото возможного внебрачного сына актера

кадр из фильма «Гений»

Близкие покойного российского актера Александра Абдулова разыскивают его внебрачного сына. В одном из любимых пиджаков артиста нашли снимок, на котором изображен никому неизвестный мальчик. Об этом в разговоре с Комсомольской правдой рассказала жена старшего брата Абдулова Альбина.

— Саша, это твой сын. Оля, — гласила подпись под фотографией.

Родственники Абдулова пока не имеют никаких сведений об этом ребенка, однако они всеми силами пытаются его найти.

— Она как минимум пролежала в пиджаке 14 лет. <…> Этот мальчик может быть внебрачным сыном Саши. На мой взгляд очень похож, — поделилась женщина.

По ее словам, при жизни актер был закрытым человеком и никому не рассказывал о своей личной жизни.

Абдулова отметила, что семья актера очень надеется выйти на связь с мальчиком и узнать о нем хоть какую-то информацию.

В мае 2021 года другой предполагаемый внебрачный сын актера Александра Абдулова был найден в Санкт-Петербурге.

После смерти артиста на телевидении уже несколько раз появлялись люди, которые называли себя родственниками Абдулова.

Известный петербургский рокер Сергей Шиподько четыре года назад узнал о том, что вполне может являться сыном актера. Оказалось, что его мать Нина в 1972 году познакомилась со звездой в одном из московских ресторанов. У них завязался роман. А в 1973 году родился Сергей.