Объем льготной ипотеки на покупку жилья в Москве за октябрь вырос в 3,4 раза

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В октябре в столице объем льготной ипотеки на покупку жилья увеличился в 3,4 раза и достиг 8,5 миллиарда рублей. Число кредитов также выросло до 2,4 тысячи, что превысило сентябрьские показатели в 2,6 раза. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В первую неделю октября было выдано много кредитов, одобренных еще до изменений в госпрограмме льготного ипотечного кредитования, которые вступили в силу 1 июля 2021 года. Ставка кредита была повышена с 6,5 до 7 процентов, максимальный размер кредита снижен до 3 миллионов рублей. Заемщики стремились до июля оформить кредиты на прежних, более выгодных для них условиях, а кредитные сделки оформляли уже позднее. На рост ипотеки в том числе повлияло расширение программы семейной ипотеки на семьи с одним ребенком, а также появление новых совместных ипотечных продуктов от банков и застройщиков, которые они организовывают в целях повышения спроса на недвижимость, — рассказал он.

В Москве берут более четверти ипотечных кредитов среди всей России (26 процентов). Сбербанк, банк ВТБ и Альфа Банк предоставляют больше всех кредитов на льготных условиях, отметил заммэра.

— Увеличение объема ипотечных кредитов, ставка по которым субсидируется государством, поддерживает спрос и тем самым даёт уверенность застройщикам в успешной реализации запускаемых проектов. Так, объемы ввода жилой недвижимости в Москве в январе-октябре нынешнего года составили более 5,9 миллиона квадратных метров, что больше, чем за аналогичный период 2019 года на 51,3 процента, — сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

При покупке жилья в ипотеку на вторичном рынке действует сокращенная по времени процедура — регистрация происходит за 24 часа. Об этом заявил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. По его словам, за два месяца этой услугой воспользовались около девяти тысяч человек, то есть примерно 160 человек ежедневно.

Он отметил, что в Москве продолжается рост ипотечного кредитования. В городе с июля по октябрь Росреестр зарегистрировал на 3,3 процента больше сделок, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на изменение условий льготной ипотеки.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство должно сохранить ипотечные кредиты доступными для россиян. По его словам, в России нужно внимательно следить за изменением условий жилищного кредитования и оперативно на них реагировать, в том числе и на ставки по займам.