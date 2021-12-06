Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для россиян

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Правительство России должно сохранить ипотечные кредиты доступными для граждан. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Сейчас крайне важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней. Ну и, конечно, сохранить доступность ипотеки для людей, — цитирует главу кабмина ТАСС.

По мнению Мишустина, в России нужно внимательно следить за изменением условий жилищного кредитования и оперативно на них реагировать, в том числе и на ставки по займам.

В том случае, если до конца 2021 года они будут расти, то до 2024 года правительству придется потратить еще миллиарды рублей.

Кроме того, по словам премьера, темпы строительства жилья в стране необходимо продолжать поддерживать в интересах населения.

Глава кабинета министров напомнил, что за 2021 года ввод жилья в России уже превысил 72 миллиона квадратных метров. Эти результаты практически на треть превышают показатели аналогичного периода прошлого года.

Мишустин также напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году обеспечить не менее 5 миллионов семей возможностью ежегодно улучшать свои жилищные условия.

Премьер подытожил, что основной целью помощи субъектам РФ является улучшение качества жизни граждан.

2 декабря стало известно, что правительство Российской Федерации направит более 100 миллиардов рублей на расселение ветхого и аварийного жилья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

13 сентября Путин поручил предусмотреть в бюджете на следующий год 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в разных регионах страны. По словам президента, на 1 января 2021 года аварийным признано жилье на площади более 11 миллионов квадратных метров.