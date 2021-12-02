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Кабмин направит более 100 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

Полина Долганова

Общество
Кабмин направит более 100 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья
Фото: Правительство РФ

Правительство Российской Федерации направит более 100 миллиардов рублей на расселение ветхого и аварийного жилья. Соответствующее постановление в четверг, 2 декабря, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— В текущем году направим на такие цели дополнительно более 100 миллиардов рублей. Будет использовано несколько источников, в том числе из Резервного фонда правительства, — цитирует главу кабмина РИА Новости.

В августе 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо запустить новую программу по переселению из аварийного жилья. Он отметил, что власти также должны поддерживать субъекты РФ, которые «активно переселяют людей из аварийных домов».

13 сентября Путин поручил предусмотреть в бюджете на следующий год 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в разных регионах страны. По словам президента, на 1 января 2021 года аварийным признано жилье на площади более 11 миллионов квадратных метров.

28 сентября российский лидер сообщил, что программу расселения аварийного жилья необходимо запустить с 2022 года.

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