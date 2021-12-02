Кабмин направит более 100 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

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Правительство Российской Федерации направит более 100 миллиардов рублей на расселение ветхого и аварийного жилья. Соответствующее постановление в четверг, 2 декабря, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— В текущем году направим на такие цели дополнительно более 100 миллиардов рублей. Будет использовано несколько источников, в том числе из Резервного фонда правительства, — цитирует главу кабмина РИА Новости.