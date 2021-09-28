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«Вытащить людей из трущоб»: Путин призвал начать переселение с 2022 года

Василий Плиткин

Политика
«Вытащить людей из трущоб»: Путин призвал начать переселение с 2022 года
Фото: Администрация президента РФ

Программу расселения аварийного жилья необходимо запустить с 2022 года. Это нужно, чтобы «вытащить людей из трущоб», заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

— Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года, — приводит слова главы государства ТАСС.

Создание современной и комфортной городской среды является важной задачей для государства. Также необходимо ускорить действующую программу расселения, отметил Путин.

13 сентября Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете на следующий год 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в разных регионах страны. По словам президента, на 1 января 2021 года аварийным признано жилье на площади более 11 миллионов квадратных метров.

В августе президент РФ раскритиковал работу по ликвидации аварийного жилья в Республике Тыва. По его словам, первый этап работ должны были закончить более года назад. Кроме того, по словам президента, реализация плана программы по ликвидации аварийного жилья в России должна была завершиться еще в конце 2018 года.

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