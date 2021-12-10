Одним из погибших на трассе М-5 оказался депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров

Фото: Вечерняя Москва

Одним из двух погибших в результате аварии на трассе М-5 оказался депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

— Ночью погиб наш депутат Эвклид Зафиров. Авария, ужасный случай на дороге. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе с депутатом погиб его товарищ, который также находился в автомобиле на момент ДТП.

Агентство городских новостей «Москва» в свою очередь сообщает, что подмосковные полицейские проводят проверку по факту гибели Зафирова и его знакомого. Региональная прокуратура взяла ход проверки под свой контроль.

Грузовой автомобиль Renault столкнулся с легковушкой марки Toyota, в котором находился депутат и его соратник, на 65-м километре трассы М5 в четверг, 9 декабря.