Дом по реновации в Лосиноостровском районе передадут под заселение в 2022 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Изумрудная улица, 34 Карта всех событий

Новостройку по программе реновации жилья в Лосиноостровском районе столицы передадут под заселение в 2022 году. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Современный жилой дом на 90 квартир на Изумрудной улице (дом 34) передадут под заселение уже в следующем году, — рассказал он.

По его словам, дом уже ввели в эксплуатацию в ноябре этого года. Принять жильцов готовы 22 однокомнатные, 61 двухкомнатная и 7 трехкомнатных квартир.

— Построенный по индивидуальному проекту жилой корпус расположен в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой. В непосредственной близости от новостройки располагается благоустроенная зеленая территория: парк «Торфянка», — сообщил Левкин.

Накануне сообщалось, что двухсекционный жилой дом с подземным паркингом по программе реновации жилищного фонда возведут на Полярной улице в Северном административном округе (САО) Москвы. Фасады первого и цокольного уровней облицуют керамогранитными плитами. На более высоких этажах специалисты установят систему вентиляции и выполнят отделку клинкерной плиткой.