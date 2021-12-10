Кинокритик предрек мюзиклу Спилберга «Вестсайдская история» большой успех

Фото: youtube.com

Старшее поколение пойдет на фильм «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, вспоминая актрису Натали Вуд, а новое — пойдет посмотреть на блистательную хореографию и чудесный сюжет обновленной версии старой истории. Такое мнение высказал кинокритик Давид Шнейдеров.

По его словам, фильмы Стивена Спилберга попадают в сердца людей.

— Очень любопытная идея — сделать новую версию «Вестсайдской истории». Учитывая новые технологии и кардинально изменившийся уровень подготовки музыкальных номеров и танцев, фильм ждут успешный прокат и многочисленные оскаровские номинации, — отметил кинокритик в комментарии ИА «НСН».

Он добавил, что в российском прокате фильм ждет успех, так как российский зритель любит мюзиклы. Например, многим россиянам понравился фильм «Ла-Ла Ленд».

9 декабря в российский прокат вышел мюзикл режиссера Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Фильм является адаптацией истории Ромео и Джульетты под реалии Америки пятидесятых. Главные роли в фильме исполнили Рэйчел Зеглер и Энсел Элгорт, передает RT.

До этого кинокритик Андрей Дементьев пояснил, в чем фильм «Вызов» уступит «Гравитации».