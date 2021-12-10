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Более 40 нежилых помещений по реновации используются в коммерческих целях на севере Москвы

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 40 нежилых помещений по реновации используются в коммерческих целях на севере Москвы
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На севере столицы 41 нежилое помещение на первых этажах новостроек по программе реновации используют в коммерческих целях. Малый и средний бизнес открывает там магазины, салоны красоты, кафе и другие заведения. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Для удобства жителей на севере столицы на первых этажах, переданных под заселение стартовых домов, располагаются нежилые помещения, в которых функционируют коммерческие предприятия различных сфер обслуживания и предоставления услуг. На данный момент для указанных целей используется 41 нежилое помещение. Так, для жителей новостроек и близлежащих домов открыты более 10 магазинов, столько же салонов красоты, а также кафе, пункты выдачи заказов, аптеки и медицинские лаборатории, — рассказал он.

Всего на территории административного округа отданы под заселение 20 домов по реновации, еще три введены в эксплуатацию и 45 находятся в стадии строительства и проектирования.

Накануне Левкин заявил, что специалисты проектируют и возводят тридцать новостроек по программе реновации жилищного фонда в Западном административном округе (ЗАО) столицы. Он отметил, что указанные жилые дома позволят переселить 23,5 тысячи москвичей.

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