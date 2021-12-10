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Праздничную программу ко Дню Конституции подготовили в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Праздничную программу ко Дню Конституции подготовили в Москве
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

Городские культурные центры, музеи, библиотеки и ВДНХ с 10 по 15 декабря приглашают москвичей на программы, посвященные Дню Конституции России.

Старт праздничным мероприятиям даст Музей космонавтики, где в пятницу пройдет правовая игра «Единство на Земле и в космосе». В доме культуры «Аструм» также 10 декабря состоится лекция «Конституция — основной закон государства». Слушателям расскажут о том, что такое Конституция и какова история ее принятия, а также о российском флаге, гербе и гимне.

Большая познавательная программа пройдет на главной выставке страны. В День Конституции, 12 декабря, пройдут экскурсии об истории ВДНХ, о космических городах, этапах становления российской государственности и появлении главного закона страны. В этот же день в центре славянской письменности «Слово» можно познакомиться с историей русского права и узнать, почему слово и закон всегда были неразрывно связаны. А в центре «Космонавтика и авиация» пройдут тематические экскурсии, на которых расскажут о космических городах и предприятиях ракетно-космической отрасли России.

11 и 12 декабря в Музее кукол на ВДНХ проведут экскурсию «История России — наука побеждать». Здесь можно узнать, какие своды законов регулировали военную и мирную сторону жизни на Руси, проследить этапы становления российской государственности.

Завершится праздничная программа 15 декабря в Центральной библиотеке № 136 имени Л. Н. Толстого, которая в аккаунте в «Инстаграме» проведет информационный час, посвященный Конституции и законодательству нашей страны.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте мэра столицы.

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