Выставка «Детские сказки» откроется в столичной галерее

Фото: Пресс-служба РОСИЗО

ПЕТРОВЕРИГСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 4, СТРОЕНИЕ 1 Карта всех событий

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляет выставка по мотивам иллюстраций к книгам «Детские сказки».

Экспозиция стала первым совместным проектом РОСИЗО и Российского института театрального искусства — ГИТИСа. Творческая лаборатория ГИ — РО на базе двух российских институций объединила будущих театральных режиссеров сценографов, продюсеров.

Посетители увидят иллюстрации к сказкам из фондов «РОСИЗО» 1970-1980-х годов. Перед зрителем в рисунках российских художников и в оформлении студентов факультета сценографии ГИТИСа оживут благородные герои.

Для детской книги особенно важно оформление — ее содержание маленькие читатели воспринимают как зрительный образ, который остается в памяти на всю жизнь. Художники-иллюстраторы — настоящие проводники в мир детской литературы.

Выставка открыта с 16 декабря по 13 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба РОСИЗО.

В музее «Садовое кольцо» 3 декабря открылась выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, старинные гравюры и фотографии.