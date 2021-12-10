Ученые рассказали, какой напиток наносит непоправимый вред печени

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Американские ученые выяснили, какой напиток оказывает вредное воздействие на печень.

В 1948 году в Бостоне ученые начали работу над проектом, который вошел в историю медицины как Фрамингемское исследование сердца. На протяжении многих лет изучалось, как влияют курение или особенности питания на организм и продолжительность жизни людей.

Специалисты продолжили работу в начале XXI века. Они отыскали потомков людей, которые принимал участие в первом исследовании — их внуков и внучек. Наблюдения продолжились с 2002 года.

Среди прочего участники исследования рассказали, как часто они употребляют сахаросодержащие жидкости, в том числе и сладкую газировку.

Оказалось, что любовь к лимонадам разного рода напрямую связана с появлением неалкогольной жировой дистрофии печени. В большинстве случае человек долгое время не замечает этого недуга, но затем возникают сильные боли.

По мнению ученых, пить сладкие газированные напитки можно не чаще раза в неделю. Это позволит снизить риск появления неалкогольной жировой дистрофии печени в несколько раз, передает «Царьград».

До этого эндокринолог Зухра Павлова назвала напиток, который может стать причиной набора лишнего веса.