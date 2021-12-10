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Ученые рассказали, какой напиток наносит непоправимый вред печени

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые рассказали, какой напиток наносит непоправимый вред печени
напитки лимонад стакан

Американские ученые выяснили, какой напиток оказывает вредное воздействие на печень.

В 1948 году в Бостоне ученые начали работу над проектом, который вошел в историю медицины как Фрамингемское исследование сердца. На протяжении многих лет изучалось, как влияют курение или особенности питания на организм и продолжительность жизни людей.

Специалисты продолжили работу в начале XXI века. Они отыскали потомков людей, которые принимал участие в первом исследовании — их внуков и внучек. Наблюдения продолжились с 2002 года.

Среди прочего участники исследования рассказали, как часто они употребляют сахаросодержащие жидкости, в том числе и сладкую газировку.

Оказалось, что любовь к лимонадам разного рода напрямую связана с появлением неалкогольной жировой дистрофии печени. В большинстве случае человек долгое время не замечает этого недуга, но затем возникают сильные боли.

По мнению ученых, пить сладкие газированные напитки можно не чаще раза в неделю. Это позволит снизить риск появления неалкогольной жировой дистрофии печени в несколько раз, передает «Царьград».

До этого эндокринолог Зухра Павлова назвала напиток, который может стать причиной набора лишнего веса.

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