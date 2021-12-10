Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Международный фестиваль фильмов ужасов стартовал в столице

Ольга Маркова

Развлечения
Международный фестиваль фильмов ужасов стартовал в столице
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Новый Арбат, 24 Карта всех событий

I Международный кинофестиваль фильмов ужасов «Хоррор Фест» стартовал в столичном киноцентре «Октябрь».

В ближайший уик-энд поклонники ужастиков смогут увидеть 8 хорроров, вошедших в конкурсную программу форума. Все они уже были представлены на мировых площадках.

В афише пятницы зрителям представлены фильмы «Венецияфрения» и «Сожженный заживо». В субботу, 11 декабря, можно увидеть ленты «Паранормальные» и «Проклятие монахинь», а завершат показы в воскресенье картины «Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь» и «Ариаферма».

Специальное событие «Хоррор Феста» — показ фильма закрытия от продюсера Гильермо дель Торо «Оленьи рога» режиссера Скотта Купера.

В воскресенье, 12 декабря, для участников и гостей «Хоррор Феста» закрытую Q&A-сессию проведет Данила Козловский. Он представит несколько эксклюзивных отрывков из нового сериала «Карамора».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщает пресс-служба фестиваля.

В сети кинотеатров «Москино» 12 декабря начнутся Дни научного кино ФАНК. Зрители увидят документальные картины, где можно совершить путешествие в мир хлеба, проанализировать природу страха, поразмышлять о способности фиксировать реальность с помощью фотоаппаратов и помедитировать о месте человека во Вселенной.

Читайте также:
Кинофестивали Кинотеатры кинопоказ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте