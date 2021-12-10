Международный фестиваль фильмов ужасов стартовал в столице

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Новый Арбат, 24 Карта всех событий

I Международный кинофестиваль фильмов ужасов «Хоррор Фест» стартовал в столичном киноцентре «Октябрь».

В ближайший уик-энд поклонники ужастиков смогут увидеть 8 хорроров, вошедших в конкурсную программу форума. Все они уже были представлены на мировых площадках.

В афише пятницы зрителям представлены фильмы «Венецияфрения» и «Сожженный заживо». В субботу, 11 декабря, можно увидеть ленты «Паранормальные» и «Проклятие монахинь», а завершат показы в воскресенье картины «Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь» и «Ариаферма».

Специальное событие «Хоррор Феста» — показ фильма закрытия от продюсера Гильермо дель Торо «Оленьи рога» режиссера Скотта Купера.

В воскресенье, 12 декабря, для участников и гостей «Хоррор Феста» закрытую Q&A-сессию проведет Данила Козловский. Он представит несколько эксклюзивных отрывков из нового сериала «Карамора».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщает пресс-служба фестиваля.

В сети кинотеатров «Москино» 12 декабря начнутся Дни научного кино ФАНК. Зрители увидят документальные картины, где можно совершить путешествие в мир хлеба, проанализировать природу страха, поразмышлять о способности фиксировать реальность с помощью фотоаппаратов и помедитировать о месте человека во Вселенной.