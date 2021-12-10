Экспортеры Москвы в 2022 году смогут принять участие в пяти международных выставках

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Столичные экспортеры благодаря городской поддержке смогут принять участие в пяти международных выставках в 2022 году. Они пройдут в Италии, Индонезии, Катаре, Казахстане и Узбекистане, а участие компаний косметической, строительной и пищевой отрасли организует центр «Моспром». Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Несмотря на эпидемиологические ограничения во многих странах, мировая торговля не остановилась, и встречи, направленные на ее развитие, продолжают проходить в формате COVID-free. Наши специалисты определили ключевые международные мероприятия следующего года, в которых стоит поучаствовать столичным экспортерам. По итогам отбора ими стали четыре промышленные выставки в наиболее перспективных для московских компаний регионах — Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной и Средней Азии, а также одна пищевая выставка, которая пройдет в Казахстане, второй среди стран по объему столичного экспорта АПК, в январе — сентябре 2021 года, — рассказал он.

По его словам, столичные компании будут участвовать в выставках бесплатно — в рамках коллективного стенда Москвы.

Специалисты центра «Моспром» помогают предпринимателям на всех этапах выхода на международный рынок. Они анализируют рынок, адаптируют материалы, ищут покупателей и занимаются еще множеством дел.

— В 2021 году специалисты центра «Моспром» организовали 120 столичным компаниям участие в 13 бизнес-миссиях и 10 международных выставках по промышленному и агропромышленному направлениям. Всего в рамках этих мероприятий было проведено около полутора тысяч b2b-встреч, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Он отметил, что встречи проходили в странах Латинской Америки, Ближнего Востока, Европы, Восточной Азии и Африки.

Среди планов на первую половину следующего года участие в крупной региональной выставке косметической промышленности «Cosmoprof Worldwide Bologna», участие в мероприятии «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Индонезии», которая пройдет с 10 по 14 марта в Джакарте, а также в выставке «ИННОПРОМ» в Узбекистане. Последняя пройдет в Ташкенте с 25 по 27 апреля. Заявки на участие от компаний принимаются до 24 декабря 2021 года.

Летом столичные предприятия из сферы строительства и производства технологий для охраны природы могут поучаствовать в «Project Qatar 2022», которая состоится в Катаре с 6 по 9 июня. Для компаний агропромышленного комплекса с 2 по 4 ноября 2022 года доступна «FoodExpo Qazaqstan» в Казахстане.

До этого заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что городские бизнесмены определят приоритетные выставки для участия при поддержке Москвы в 2022 году. Соответствующее голосование стартовало на портале Московского экспортного центра.