Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экспортеры Москвы в 2022 году смогут принять участие в пяти международных выставках

Михаил Алимов

Город
Экспортеры Москвы в 2022 году смогут принять участие в пяти международных выставках
Фото: mos.ru

Столичные экспортеры благодаря городской поддержке смогут принять участие в пяти международных выставках в 2022 году. Они пройдут в Италии, Индонезии, Катаре, Казахстане и Узбекистане, а участие компаний косметической, строительной и пищевой отрасли организует центр «Моспром». Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Несмотря на эпидемиологические ограничения во многих странах, мировая торговля не остановилась, и встречи, направленные на ее развитие, продолжают проходить в формате COVID-free. Наши специалисты определили ключевые международные мероприятия следующего года, в которых стоит поучаствовать столичным экспортерам. По итогам отбора ими стали четыре промышленные выставки в наиболее перспективных для московских компаний регионах — Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной и Средней Азии, а также одна пищевая выставка, которая пройдет в Казахстане, второй среди стран по объему столичного экспорта АПК, в январе — сентябре 2021 года, — рассказал он.

По его словам, столичные компании будут участвовать в выставках бесплатно — в рамках коллективного стенда Москвы.

Специалисты центра «Моспром» помогают предпринимателям на всех этапах выхода на международный рынок. Они анализируют рынок, адаптируют материалы, ищут покупателей и занимаются еще множеством дел.

— В 2021 году специалисты центра «Моспром» организовали 120 столичным компаниям участие в 13 бизнес-миссиях и 10 международных выставках по промышленному и агропромышленному направлениям. Всего в рамках этих мероприятий было проведено около полутора тысяч b2b-встреч, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Он отметил, что встречи проходили в странах Латинской Америки, Ближнего Востока, Европы, Восточной Азии и Африки.

Среди планов на первую половину следующего года участие в крупной региональной выставке косметической промышленности «Cosmoprof Worldwide Bologna», участие в мероприятии «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Индонезии», которая пройдет с 10 по 14 марта в Джакарте, а также в выставке «ИННОПРОМ» в Узбекистане. Последняя пройдет в Ташкенте с 25 по 27 апреля. Заявки на участие от компаний принимаются до 24 декабря 2021 года.

Летом столичные предприятия из сферы строительства и производства технологий для охраны природы могут поучаствовать в «Project Qatar 2022», которая состоится в Катаре с 6 по 9 июня. Для компаний агропромышленного комплекса с 2 по 4 ноября 2022 года доступна «FoodExpo Qazaqstan» в Казахстане.

До этого заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что городские бизнесмены определят приоритетные выставки для участия при поддержке Москвы в 2022 году. Соответствующее голосование стартовало на портале Московского экспортного центра.

Читайте также:
Выставки Москва экспортеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте