Голый мужчина напал на сотрудника ФСО в центре Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Воздвиженка Карта всех событий

Полиция задержала в центре столицы голого мужчину, который напал на сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО).

Инцидент произошел на улице Воздвиженке вечером 9 декабря. Прохожий разгуливал по городу без одежды, в какой-то момент он набросился с кулаками на водителя иномарки.

Спустя некоторое время агрессора задержали. По предварительной информации, он находился в состоянии опьянения.

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Потерпевшим оказался сотрудник ФСО. Официального подтверждения произошедшего пока нет, сообщается на портале vesti.ru.

В ноябре суд в Москве признал виновным Павла Тюрина, который обвиняется в нападении на полицейского. Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном уголовной статьей «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Тюрину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.