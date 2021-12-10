Голый мужчина напал на сотрудника ФСО в центре Москвы
Полиция задержала в центре столицы голого мужчину, который напал на сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО).
Инцидент произошел на улице Воздвиженке вечером 9 декабря. Прохожий разгуливал по городу без одежды, в какой-то момент он набросился с кулаками на водителя иномарки.
Спустя некоторое время агрессора задержали. По предварительной информации, он находился в состоянии опьянения.
Потерпевшим оказался сотрудник ФСО. Официального подтверждения произошедшего пока нет, сообщается на портале vesti.ru.
В ноябре суд в Москве признал виновным Павла Тюрина, который обвиняется в нападении на полицейского. Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном уголовной статьей «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Тюрину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.