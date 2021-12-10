Финансист рассказал, что может привести к мировой экономической катастрофе

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Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Ринат Хасанов рассказал, что может стать причиной мировой экономической катастрофы.

По словам эксперта, основные проблемы мировой экономики в настоящее время — это инфляция и дефицит. С первой проблемой многие страны уже сталкивались, а вот дефицит — проблема новая, проявляющая себя в разных сферах.

— Дефицит возникает в совершенно разнообразных потребительских секторах. Но главный дефицит этого сезона — электроэнергия, цены на которую в Европе достигли невиданных ранее размеров. Нехватка электричества порождает и нехватку газа, угля, а потом и нефти. И самое интересное здесь то, что не видно конца этому кризису, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

Ранее американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что мир находится на грани войны между США и Китаем. Конфликт между этими двумя странами, по его словам, может привести к глобальной экономической катастрофе.

До этого в американском сенате назвали президентство Байдена «катастрофой для страны».