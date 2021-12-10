Диетолог Гинзбург рассказал о меню для питания зимой

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как нужно питаться в холодное время года. Он объяснил, что принципы питания с первым, вторым, десертом и компотом были заложены еще в 30-е годы прошлого века, однако теперь потребности людей в пище сильно поменялись.

— Обед, состоящий из супа, второго, салата и компота подойдет, скорее, человеку, который занят физическим трудом. Сейчас таких людей все меньше и меньше. Нам нужно меньше калорий и жира. С другой стороны, зимой депрессивное настроение, меняется соотношения дня и ночи. Получается, что зимой мы хотим больше жирной и сладкой еды. За зиму люди реально набирают по 3–4 килограмма веса, — рассказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

На завтрак диетолог предлагает есть овсянку, которая даст чувство сытости, и сырник как источник белка. В качестве перекуса можно взять яблоко. На обед можно съесть порцию рыбы с овощным гарниром.

— Отлично, если в неделю мы получаем три порции рыбы, потому что это источник витамина D, йода. Это все то, что зимой в дефиците. На ужин прекрасно подойдут винегрет, куриная грудка и овощной гарнир.

До этого врач-диетолог Алексей Ковальков назвал действенный способ похудения к новогодним праздникам. Доктор объяснил, что отказ от жиров и белков в преддверии праздников может привести к проблемам: организм, три недели питавшийся легкими салатиками, будет не готов к жирным блюдам, которые традиционно присутствуют на новогоднем столе.