Казанскому стрелку Галявиеву предъявили обвинение по четырем статьям

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Ильназу Галявиеву, который в мае 2021 года устроил стрельбу в Казанской гимназии, предъявили окончательно обвинение по четырем статьям. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что по данному делу потерпевшими были признаны более 600 человек.

В ведомстве уточнили, что действия стрелка были мотивированы желанием подражать представителям одной из «деструктивных интернет-субкультур».

В СК РФ также отметили, что Галявиев полностью признал свою вину и заявил о раскаянии.

Стрельба в казанской школе

11 мая 2021 года в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

В октябре Басманный суд продлил арест Галявиеву до 11 января 2022 года.