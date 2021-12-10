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Андрей Бочкарев заявил, что завершена одна из самых сложных тоннелепроходок на БКЛ

Михаил Алимов

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Андрей Бочкарев заявил, что завершена одна из самых сложных тоннелепроходок на БКЛ
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники Карта всех событий

В столице завершены работы по строительству двухпутного тоннеля на востоке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Они велись под реками и вблизи действующей станции подземки, поэтому были сложными для тоннелепроходки. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

— Тоннелепроходческий щит «Виктория» диаметром 10 метров проложил двухпутный тоннель протяженностью порядка 1690 метров между будущими станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» строящегося восточного участка БКЛ в достаточно сложных условиях, — рассказал он.

Во время работ специалисты постоянно мониторили состояние окружающего пространства и почв. Щит преодолел техническую зону у станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии и прошел под коллектором подземной реки Нищенки, отметил заммэра.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, работы велись в сложных условиях из-за залегающих под Нагатинским затоном и руслом Москвы-реки неустойчивых грунтов — от водонасыщенных песков до мягкопластичных суглинков и глин с прослойками песчано-галечниковых грунтов.

— Работы велись на глубине до 30 метров, ввиду непростой гидрогеологии примерно посередине пути была произведена замена режущего инструмента ТПМК на специально оборудованной площадке, — отметил он.

В дальнейшем «Виктория» прокладывала тоннель на глубине от 11 до 16 метров.

Накануне Бочкарев заявил, что тоннелепроходка на Большой кольцевой линии столичного метро подходит к концу. По его словам, строители выполняют необходимый комплекс работ ударными темпами.

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