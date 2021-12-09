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Андрей Бочкарев: Тоннелепроходка на Большом кольце метро ведется ударными темпами

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев: Тоннелепроходка на Большом кольце метро ведется ударными темпами
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Мнёвники Карта всех событий

Проходка тоннелей на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена подходит к концу. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что специалисты выполняют строительные работы ударными темпами.

— Для своевременного ввода станций на ряде отрезков были заданы очень высокие темпы работ. Так, при возведении западного участка БКЛ экипажем десятиметрового тоннелепроходческого комплекса «Лилия», соединившего двухпутным тоннелем «Мневники» с «Терехово» и «Кунцевской», был поставлен рекорд в 500 погонных метров в месяц, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что проходку тоннелей осложнили непростые условия работы в плотной городской застройке и под акваторией Москвы-реки.

— В настоящее время с аналогичной скоростью работает ТПМК «Елена», осуществляющий проходку левого перегонного тоннеля между переходной камерой у строящейся станции «Кленовый бульвар» и камерой съездов у станции «Каширская», — заключил он.

Также заместитель мэра столицы сообщил, что специалисты задействовали девять тоннелепроходческих щитов во время возведения участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями «Мневники» и «Каховская».

Сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве 7 декабря. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».

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