Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев рассказал об использовании тоннелепроходческих щитов при строительстве БКЛ

Виктория Сикерина

Город
Андрей Бочкарев рассказал об использовании тоннелепроходческих щитов при строительстве БКЛ
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Мнёвники Карта всех событий

Специалисты задействовали девять тоннелепроходческих щитов во время возведения участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями «Мневники» и «Каховская». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 9 декабря.

Он напомнил, что движение поездов по данному участку запустили 7 декабря.

Заммэра отметил, что двухпутные перегоны между станциями «Мневники», «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» проложили щиты-гиганты «Надежда» и «Лилия». Их диаметр составил 10 метров.

— Остальные тоннели являются однопутными и были пройдены стандартными шестиметровыми тоннелепроходческими комплексами, — добавил Бочкарев.

Генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов уточнил, что перегоны южного участка ветки между станциями «Каховская», «Зюзино», «Воронцовская» и «Новаторская» прошли «Роза» и «Наталия». На юго-западе БКЛ такие работы выполнили щиты «Мария», «Полина», «Галина», «Евгения» и «Дарья».

— Работы велись под жилой застройкой, парковыми зонами, объектами железной дороги и улично-дорожной сети, а также под акваторией Москвы-реки, при этом проходка осуществлялась в штатном режиме, с соблюдением всех норм и требований. Также выполнялся круглосуточный мониторинг сохранности объектов на поверхности и в зоне строительства, — заключил он.

Сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве 7 декабря. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.

Открытие станций улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек, которые живут в 11 районах столицы. Кроме того, в столице благоустроили более 46 гектаров прилегающих к станциям территорий.

Читайте также:
Андрей Бочкарев Большая Кольцевая линия (БКЛ) Строительство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте