Андрей Бочкарев рассказал об использовании тоннелепроходческих щитов при строительстве БКЛ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Мнёвники Карта всех событий

Специалисты задействовали девять тоннелепроходческих щитов во время возведения участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями «Мневники» и «Каховская». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 9 декабря.

Он напомнил, что движение поездов по данному участку запустили 7 декабря.

Заммэра отметил, что двухпутные перегоны между станциями «Мневники», «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» проложили щиты-гиганты «Надежда» и «Лилия». Их диаметр составил 10 метров.

— Остальные тоннели являются однопутными и были пройдены стандартными шестиметровыми тоннелепроходческими комплексами, — добавил Бочкарев.

Генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов уточнил, что перегоны южного участка ветки между станциями «Каховская», «Зюзино», «Воронцовская» и «Новаторская» прошли «Роза» и «Наталия». На юго-западе БКЛ такие работы выполнили щиты «Мария», «Полина», «Галина», «Евгения» и «Дарья».

— Работы велись под жилой застройкой, парковыми зонами, объектами железной дороги и улично-дорожной сети, а также под акваторией Москвы-реки, при этом проходка осуществлялась в штатном режиме, с соблюдением всех норм и требований. Также выполнялся круглосуточный мониторинг сохранности объектов на поверхности и в зоне строительства, — заключил он.

Сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве 7 декабря. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.

Открытие станций улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек, которые живут в 11 районах столицы. Кроме того, в столице благоустроили более 46 гектаров прилегающих к станциям территорий.