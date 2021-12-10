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Андрей Бочкарев: Станция БКЛ «Нагатинский Затон» готова более чем наполовину

Михаил Алимов

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Андрей Бочкарев: Станция БКЛ «Нагатинский Затон» готова более чем наполовину
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Нагатинский Затон Карта всех событий

Общая строительная готовность станции «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро оценивается в 45 процентов. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Готовность основных конструкций станции составляет 52 процента, уложено почти 23 тысячи кубометров бетона. Гидроизоляция «Печатников» выполнена более чем наполовину. Продолжается возведение внутренних перегородок, ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж инженерных систем, — рассказал он.

Станцию оформят в лаконичном и сдержанном стиле. Будут использованы серый, черный и белый цвета, распространенные в типографиях. Наземные вестибюли будут походить на книжную полку, их сделают в черно-сером цвете. Территорию вокруг станции благоустроят: высадят цветы, деревья и кустарники, установят лавочки, урны для мусора и фонари.

На станции «Печатники» БКЛ будет сооружена пересадка на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии.

— На площадке уже ведутся подготовительные работы для разработки котлована пересадочного узла. После ввода в эксплуатацию станции БКЛ «Печатники» с пересадочным узлом не только жители прилегающих кварталов, но и пассажиры салатовой ветки смогут значительно сэкономить время в пути при передвижении по городу, — сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Всего в восточный участок БКЛ включат станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Их открытие значительно улучшит транспортную доступность ряда районов Москвы.

До этого Бочкарев заявил, что в столице завершены работы по строительству двухпутного тоннеля на востоке Большой кольцевой линии метро. Они велись под реками и вблизи действующей станции подземки, поэтому были сложными для тоннелепроходки.

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