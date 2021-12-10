Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице ожидается морозная и солнечная погода в конце недели. В воскресенье, 12 декабря, начнет теплеть, но до той поры сохранится мороз.

В пятницу синоптики прогнозируют минус 11-13 градусов, местами ожидается гололедица. В субботу также ожидаются низкие температуры, а в воскресенье потеплеет до минус четырех градусов. В некоторых районах города возможен небольшой снег.

Городские службы готовы к работе в условиях морозной погоды, систему отопления города скорректировали. Ее можно регулировать по двум параметрам — увеличению или уменьшению температуры и объема теплоносителя.

Если в квартире некомфортно находиться из-за слишком высоких или низких температур, то нужно позвонить в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53 или на круглосуточную горячую линию ПАО «МОЭК» по телефону: +7 495 539-59-59, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого жителей Московского региона предупредили о «ненецких морозах». Морозы до минус 19–22 градусов, характерные для Нарьян-Мара, ожидаются в столичном регионе 10 и 11 декабря. Такая температура ниже климатической нормы на 8–10 градусов. «Ненецкие морозы» будут наблюдаться и в субботу. Так, в темное время суток в Москве ожидается 15–17 градусов мороза, в регионе — до минус 19 градусов. Днем потеплеет до 11–13 градусов ниже нуля. Погода будет соответствовать пушкинскому описанию про мороз и солнце.