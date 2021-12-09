Жителей Московской области предупредили о «ненецких морозах»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Морозы до 19-22 градусов, характерные для Нарьян-Мара, ожидаются в столичном регионе 10 и 11 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Завтра ночные температуры в Москве 18-20 градусов мороза, по области — до 22 градусов мороза. Очень низкая температура, но и днем будет холодно — 13-15 градусов мороза максимально. В Москве по климату таких морозов не бывает, это характерно для Сыктывкара, а лучше даже сказать, что для Нарьян-Мара, — приводит слова синоптика ТАСС.

Вильфанд отметил, что такая температура ниже климатической нормы на 8-10 градусов.

По его словам, «ненецкие морозы» будут наблюдаться и в субботу. Так, в темное время суток в Москве ожидается 15-17 градусов мороза, в регионе — до 19 градусов. Днем потеплеет до 11-13 градусов ниже нуля.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что погода, несмотря на холода, порадует горожан своей красотой.

— Есть позитивные факторы. Солнце будет яркое, красивое. Освещенность будет просто замечательная. Снег будет радовать глаз. Дни будут очень красивые! Ветра сильного не будет, холод не будет пронизывать, — рассказал метеоролог.

Он пояснил, что погода будет соответствовать пушкинскому описанию про мороз и солнце.

— Снег будет лежать коврами и блестеть на солнце, — подчеркнул эксперт.

До этого бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, как пережить сильные морозы. В холодную погоду особенно важен сбалансированный рацион, богатый различными витаминами. Это необходимо для укрепления иммунитета.

В свою очередь первый заместитель директора Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко Александр Линденбратен рассказал, как нужно одеваться в холодную погоду. По его словам, нужно быть разумными и одеваться строго по погоде, соблюдая гигиену одежды и здоровья.